FAILLE, Maurice



Le 2 juin 2018, est décédé Maurice Faille, âgé de 84 ans.Il était l'époux de Esther Otis, le frère de Lucien (Pierrette Ménard) et Léo (Gisèle Lauzon), le beau-frère de Réjeanne Otis Tremblay et Berthold Villeneuve. Il laisse également plusieurs nièces et neveux.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juin 2018 de 13h à 15h30 et une liturgie de la Parole suivra.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Maurice Faille.