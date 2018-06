FARAH, Andrée Josette



Le 1er juin 2018, Andrée Josette Farah est décédée sereinement et entourée de ses enfants. Elle avait 59 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jihane, Fadi et Rani et leur père Jean Daoud, ses soeurs Nicole, Mireille et Marie, son frère Antoine, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis et collègues.La famille accueillera parents et amis le jeudi 7 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h au:CÔTE-DES-NEIGES4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Ses funérailles auront lieu le vendredi 8 juin dès 11h à l'église Saint-Hippolyte.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.Service religieux: église Saint-Hippolyte, 1055, rue Tassé, Ville Saint-Laurent, Qc H4L 1P6.