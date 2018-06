CHARBONNEAU, Jacques



C'est avec beaucoup d'émotions que nous vous informons du décès de M. Jacques Charbonneau âgé de 83 ans, le 28 mai dernier au CHRTR de Trois-Rivières.Fils de feu M. Lucien Charbonneau et de feu Mme Laurette Martin, il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (René), son fils Yvan (Line), ses petits-enfants Jade-Anabel, Laure-Arianne, Samuel, son arrière-petite-fille Monica, ses chers frères et soeurs Jacqueline (feu Georges), Claire, Normand (Marcel), Manon, Monique (James), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Il fut bien connu pour son implication dans différentes organisations sportives et culturelles: Club des joyeux sportifs, centre Père Marquette, association équestre des Laurentides, Montréal hunt, Club Lorr " Aînés ". Il a exercé le métier de barbier puis a fondé et dirigé la compagnie Satellite courrier.Après une courte hospitalisation, entouré des siens, il est parti serein et en paix.La famille accueillera parents et amis le samedi 16 juin prochain à partir de 13h à l'église Ste-Thérèse d'Avila au 10, rue de l'Église, à Ste-Thérèse. Une cérémonie religieuse suivra à 14h.