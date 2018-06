MEUNIER, Colombe



À Montréal, le 2 juin 2018, est décédée paisiblement à l'âge de 93 ans, Colombe Meunier, retraitée de Bell Canada.Elle était la soeur de feu Solange (feu Édouard Tremblay), feu Claude, feu Colette (Raymond Ouellette), Mignonne (feu André Chartrand) et feu Guy (Céline Lapierre).Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, leurs enfants et petits-enfants.La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de l'Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci (Pavillon Charles-Albert et Florence Poissant) pour les soins prodigués à Colombe et toutes les petites attentions qui ont ensoleillé ses derniers jours.La famille recevra parents et amis le dimanche 10 juin de 12h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal. Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (pq.poumon.ca)