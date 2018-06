LEMIEUX, Gérard



À Pointe-Claire, le 30 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Gérard Lemieux, époux de Madame Janine Carrière Lemieux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Jacques), Daniel (Mireille) et Diane, ses petits-enfants Geneviève, Étienne, Hugo, Francis, Laurent, Raphaël et Simon, ses cinq arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juin 2018 de 11h à 15h, au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 15h, en la chapelle du complexe.