LEBEAU, Lionel

À Ste-Adèle, le 25 mai 2018, est décédé à l'âge de 83 ans, M. Lionel Lebeau, conjoint de feu Mme Laurette Gauthier.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Rolland, Marcel, Jacques, Réal, Roger, Yvette, Denis, Fleurette, Huguette, Yvon, et Claudette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 9 juin à 11h en l'église de St-Janvier (17737 du Sacré-Coeur, Mirabel), où la famille recevra vos condoléances à compter de 10h.MAISON TRUDEL INC.400 LABELLEST-JÉRÔME450-438-1234