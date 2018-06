Vous connaissez la célèbre phrase de Friedrich Nietzsche : « Ce qui ne tue pas rend plus fort. »

François Dumontier, le promoteur du Grand Prix du Canada peut en parler. Nietzsche avait raison. Il en est la preuve vivante. Juste à voir les pages et les pages sur son Grand Prix dans Le Journal ou ses apparitions à la télévision. Bien coiffé, sûr de lui, le sourire affable et pas du tout forcé, François Dumontier rayonne à cinq jours de l’évènement « touristique » le plus important de l’année au Canada.

Il a raison d’être fier et satisfait. Il a en poche un contrat renégocié avec Liberty Media jusqu’en 2029. Lui, peut garantir un Grand Prix du Canada au cours des 11 prochaines années. Pensez-vous que le CH peut garantir UNE coupe Stanley d’ici la fin de ce contrat ?

Ce qui n’empêche pas Geoff Molson de sourire. Pour d’autres raisons, le Grand Prix étant à peu près le seul évènement qu’il ne contrôle pas directement ou indirectement en ville.

UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ

François Dumontier est rayonnant pour différentes raisons. D’abord, en plus de la sécurité financière, il jouit d’une liberté d’action toute nouvelle avec son Grand Prix. L’ère Bernie Ecclestone n’était pas facile pour les promoteurs de courses. B’wana Be’nie avait le don de jouer les promoteurs contre les équipes, les équipes contre les commanditaires, les commanditaires contre les diffuseurs. En fait, Ecclestone divisait pour régner et il le faisait admirablement. À part Normand Legault, ils sont rares sur la planète F1 à avoir eu les moyens de lui tenir tête.

C’est pas compliqué, Bernie mesurait même la hauteur des arbres artificiels que les écuries installaient à l’entrée de leur centre d’accueil.

« Alors que les gens de Liberty Media sont très ouverts aux idées et aux initiatives. Ils ont consacré l’année 2017 à bien connaître et apprendre leur produit. Et plus que jamais dans la récente histoire de la Formule 1, le mot d’ordre est simple : plaire aux clients. Le client est roi », de dire Dumontier.

LE RETOUR DU SPECTACLE

En plus, il a le bonheur d’être celui qui va diriger le GP du Canada 40 ans après la première course tenue à Montréal sur l’île Notre-Dame. Faut dire que les temps ont changé. Je revoyais cette semaine cette course gagnée par Gilles Villeneuve en 1978 et j’étais abasourdie par la folie du sport à cette époque héroïque. Les chars étaient des tanks incontrôlables, les pilotes sortaient de la caisse avec la main droite en sang à force d’avoir changé de vitesse et les pannes et les accidents se succédaient à un rythme fou.

On ne revivra plus jamais des courses de ce genre. La société moderne ne tolère plus ces morts et ces drames mensuels : « On ne pourra jamais retourner dans le temps, dans l’ère précédant la mort d’Ayrton Senna. Mais c’est un des défis de Liberty Media de ‘‘désaseptiser” la Formule 1. De ramener un risque mesuré dans les courses. Mais les voitures modernes, hybrides à 50 % sont d’une puissance inouïe. Et elles sont les plus rapides de l’histoire. Toi et moi, on ne ferait pas 100 pieds au volant de ces nouvelles formules tellement elles sont difficiles à maîtriser », de soutenir Dumontier.

SE DÉCOUVRIR UNE GRANDE RÉSILIENCE

Il y a 18 mois à peine, François Dumontier était embourbé dans un bras de fer sans merci avec le maire Denis Coderre. Rappelez-vous, les noms de Gilbert Rozon, de Geoff Molson ou d’Alexandre Taillefer sortaient régulièrement dans les médias comme étant les sauveurs du Grand Prix.

Dumontier a connu des nuits blanches. Empêtré dans les combines de Bernie Ecclestone. Qu’a-t-il découvert sur lui pendant cette période noire ?

« Je me suis découvert une résilience, une résistance, que les autres n’avaient jamais imaginé. C’est clair, j’étais plus fort que je ne le pensais moi-même. Quand tu te sens attaqué, pas juste professionnellement, mais personnellement aussi, c’est très dur. À un moment, tu ne sens plus rien de certain dans les dossiers. Mais tu continues, tu crois en toi et les tiens et tu te retrouves à quelques jours du Grand Prix. Il n’y a plus de Bernie, il n’y a plus d’evenko et ton contrat vaut jusqu’en 2029 », dit-il.

Ouais... des fois, la vie est belle.

Vegas : perdre ? pis après ?

Ça se peut que la fabuleuse épopée des Golden Knights de Vegas prenne fin demain soir. Pis après ? Quand bien même Marc-André Fleury et sa bande s’effondraient dans un dernier match, qui donc va leur enlever leur invraisemblable réussite ?

Hé ! Les joueurs du Canadien forment des quatuors de golf depuis deux mois déjà. Et cette joyeuse bande de rescapés de 30 équipes peut encore espérer pendant que vous mangez vos toasts. C’est pas beau ?

Et puis, y aurait-il un vainqueur plus méritant et sympathique qu’Alexander Ovechkin ? Le grand Russe joue un hockey d’enfer dans cette quête de la coupe Stanley. On l’a tellement dénigré... parce qu’il n’était pas un bon petit Canadien qu’il mérite amplement de consacrer son statut de grand.

Et puis, Alex Ovechkin a déjà une belle collection de photos avec Vladimir Poutine. De poser avec Donald Trump en tant que capitaine des Capitals de Washington va être une autre consécration.

La CIA et le FBI vont bugger les caméras, c’est sûr...