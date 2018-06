JODOIN, Lucien



Au Centre d'hébergement Châteauguay, le 3 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Lucien Jodoin, de Ste-Martine, époux de madame Jeannine Comeau.Il laisse également dans le deuil son fils Yves, ses petits-enfants Francis et Audrey, sa soeur Yolande Sauvé, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 9 juin à compter de 11h, à la:450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUne cérémonie commémorative aura lieu à 13h, dans le salon de la résidence funéraire.