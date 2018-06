MILSE, Irène (née Brousseau)



À Montréal, le 26 mai 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Irène Brousseau Milse, épouse de feu Julien Milse.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Huguette) et Liliane (Sylvain), ses petits-enfants Frédéric, Martin, Stéphanie et Mathieu, ses arrière-petits-enfants Julien, Raphaël, Lucas et Marilou, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E., Montréal,le mardi 12 juin 2018 de 14h à 18h. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 18h en la chapelle du complexe.