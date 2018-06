Dur retour à la réalité

La semaine dernière, alors que les Golden Knights menaient la série finale par 1-0, je vous parlais de la magie de Vegas. Trois matchs plus tard, les Capitals mènent la série par 3-1. Cendrillon est sur le point de se transformer en citrouille et ce n’est pas le genre de magie à laquelle je m’attendais.

Et les Capitals étaient revenus à leur mauvaise habitude de trouver le moyen de perdre. Ils n’avaient pu profiter d’une mauvaise soirée de Fleury et je ne voyais pas comment ils allaient s’en remettre. D’ailleurs, comme prévu, les Knights ont été bien meilleurs dans le second match. Ils ont rapidement pris les devants 1-0.

À leur crédit, les Capitals n’ont pas baissé les bras et ils ont marqué trois buts sans réplique. Shea Theodore a remis ça à 3-2 et avec deux minutes à écouler en fin de troisième, Alex Tuch s’est fait voler un but par le gardien des Caps, Braden Holtby, qui a allongé son bâton pour réussir l’arrêt de la série.

Pourtant, tout au long de la saison et des séries, les Golden Knights ont su capitaliser sur leurs chances. Tout ce qu’ils touchaient se transformait en or.

De plus, il est malchanceux. Sur le premier but du 4e match, il a fait un bel arrêt contre Evgeny Kuznetsov, mais la rondelle a touché l’extérieur de son épaule avant de se retrouver sur le bâton de T.J. Oshie qui a marqué dans un filet ouvert.

C’est justement ce que James Neal a été incapable de faire dans les premiers instants du match. Il avait le temps et l’espace, mais il a touché le poteau. C’est aussi impardonnable qu’un gardien qui accorde un but du centre de la patinoire.

À 1-3, ils n’ont plus de marge de manœuvre. Je ne sens pas de panique chez eux, mais en même temps, je sens que leur confiance n’est plus la même, alors que c’est totalement l’inverse chez les Caps.

La foule la plus bruyante Photo d'archives, AFP

Rien n’égale l’ambiance qui règne à Las Vegas avant et après les matchs, mais je dois vous dire que je n’ai jamais entendu une foule aussi bruyante que celle de Washington pendant un match. C’est incroyable. Ça fait 43 ans que les gens attendent la coupe Stanley et ils la veulent drôlement, croyez-moi. La bonne nouvelle pour eux, c’est que les joueurs des Caps la veulent autant qu’eux. Non seulement ils jouent du gros hockey, mais ils ont la bonne attitude. Pour avoir parlé à plusieurs d’entre eux, je constate qu’ils sont en mission et que rien ne va les détourner de leur objectif.

Marchessault et Fleury Photo d'archives, AFP

On a beaucoup parlé des gestes de Jonathan Marchessault et de Marc-André Fleury, mais il ne faut pas exagérer. À l’entraînement. Marchessault a imité l’entraîneur des Capitals, Barry Trotz, en faisant un tour de patinoire au ralenti et après la période de réchauffement, lundi, Fleury a lancé la rondelle dans le filet des Caps. Je suis bien d’accord pour dire qu’il ne faut pas provoquer inutilement, mais en même temps, si c’est ça qui motive un joueur adverse en pleine finale de la Coupe Stanley, ce dernier a un sérieux problème.

Un, deux, trois, quatre Photo d'archives, AFP

Les Golden Knights se font servir la même médecine qu’ils ont servie aux autres équipes tout au long de la saison. Les Capitals roulent leurs quatre trios à fond la caisse, un, deux, trois, quatre et comme ils ont plus de talent, ça paraît dans le résultat. En remplaçant David Perron par Tomas Tatar, l’entraîneur des Knights, Gerard Gallant, indique qu’il cherche des solutions. Les Knights devront surtout faire preuve d’opportunisme et Marc-André Fleury devra sortir des lapins de son chapeau.

Privilèges Photo d'archives, AFP