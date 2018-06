TÉTREAULT, Micheline



À Greenfield Park, le 30 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Micheline Tétreault, épouse de feu M. Georges Labrosse.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Denise et Lucille, son frère Serge ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juin 2018 de 10h à 10h30 au complexe:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 10h30 en salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.