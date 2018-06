DUPERRON, Gaëtane



À Sainte-Catherine, le 4 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gaëtane Duperron, épouse de feu Paul-Hervé Chauvin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Michel), Michel (Diana), René (Guylaine), Sylvie (Daniel), ses petits-enfants Sophie, Mathieu, Mélanie, Alexandra, Laura, Catherine, Amélie et Simon, sa soeur Lise (Jacques), ses beaux-frères Gilles (Lina) et Guy (Micheline), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 juin 2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Sainte-Catherine pour leur soutien et les bons soins prodigués.