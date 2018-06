BOISMENU, Mickael



décédé le 4 mai 2018Mickael laisse dans le deuil ses parents Carole et Jocelyn ainsi que ses frères et soeurs Mélanie, Jonatan, Jean-Michel et Lysanne.La famille recevra les condoléances au 1928 chemin Gascon à Terrebonne, le jeudi 7 juin 2018 de 15h à 21h.