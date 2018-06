Elon Musk n’aime vraiment pas les motos et Tesla n’en aura pas

Parole d’Elon Musk, Tesla ne construira pas de motos de sitôt. Et la raison est plutôt personnelle.

Dans une rencontre d’actionnaires tenue hier, un membre de l'auditoire a demandé à Musk, PDG de Tesla, si le constructeur de voitures électriques pourrait un jour se lancer dans le développement d’une moto.

Elon Musk a rapidement répondu par la négative, expliquant qu’il a lui-même déjà conduit une moto dans sa jeunesse. Toutefois, à l’âge de 17 ans, il a failli se faire frapper par un camion et a décidé de mettre un terme à sa carrière de motard.

Quoiqu’en pense Musk, l’idée d’une moto électrique est loin d’être farfelue. L’entreprise Zero Motorcycles en a fait sa spécialité et même de grandes marques comme Yamaha et Harley-Davidson travaillent en ce sens.

Plus de détails sur la Model 3

Outre les expériences à moto d’Elon Musk, la rencontre d’actionnaires de Tesla a permis d’en apprendre un peu plus sur ce qui s’en vient chez le constructeur californien.

À lire aussi: On a conduit la Tesla Model 3 sur les routes du Québec

À lire aussi: Les premières Tesla Model 3 arrivent au pays

Musk a assuré que l’entreprise fera passer la production de la Model 3 à 3500 unités par semaine d’ici la fin du mois. Les premiers exemplaires de la Model 3 ont d’ailleurs déjà commencé à être livrés au Québec. Cependant, seul le modèle à autonomie prolongée et à roues motrices arrière est actuellement proposé, avec une facture qui dépasse de loin celle du modèle de base dont on a tant parlé.

Musk a affirmé que cette Model 3 d’entrée de gamme, dont le prix de départ est fixé à 45 600$ au Canada, sera construite à partir du premier quart de 2019. Avant ça, Tesla entamera aussi la production de variantes à quatre roues motrices de sa berline électrique.