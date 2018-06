MARTIMBEAU (née TURCOT)

Maria



Au Centre hospitalier Anna-Laberge, le 21 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Maria Turcot de Mercier, épouse de feu Auguste Martimbeau.Elle laisse dans le deuil ses fils Gilles (Danielle Charland) et Yves (Anne Morissette), ses petits-fils Carl et Éric, sa soeur Pauline (feu Roger Marcil), son frère André (feu Gisèle Henderson), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée aux:180, ST-PIERREST-CONSTANT, QC, J5A 2G9Tel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis vendredi le 8 juin de 18h00 à 22h00 ainsi que samedi le 9 juin dès 9h00. Les funérailles auront lieu samedi à 11h00 à l'église paroissiale de St-Mathieu-de-Laprairie, suivies de l'inhumation.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.