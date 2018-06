DAVIAU, Pauline



Le 2 juin 2018, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée Mlle Pauline Daviau, fille de feu Albert Daviau et de feu Berthe Bourguignon, conjointe de Harry Simon.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa nièce Christiane Daviau (Jacques Lebel), ses deux neveux et conjointes, son petit-neveu Jonathan (Gloria), ses petites-nièces, ses arrière-petites-nièces Mia et Camilya, sa grande amie Louise Richard, la famille de Harry et autres parents.La famille vous accueillera au complexe:samedi le 9 juin 2018 de 13h30 à 17h30. Une liturgie sera célébrée en la chapelle du complexe à 17h.