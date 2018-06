Il n’y a pas de doute, la salade c’est la joie de l’été. Et pas que de la salade de laitue. Je l’écris souvent : la salade c’est un mélange de tout ce qu’on aime avec un soupçon de vinaigrette.

Et la vinaigrette ce n’est rien d’autre qu’une sauce, froide ou tiède, qui se verse à petites doses – et j’insiste sur « petites » doses – sur les aliments. Trop de cuistots noient la salade de sauce ! Attention ! Il faut que la sauce se laisse désirer, qu’elle soit un peu « courte » comme on dit dans le jargon des chefs, pour être appréciée.

Mon conseil, pour vos sauces et vinaigrettes, est d’avoir sous la main en tout temps différents vinaigres et différentes huiles en petits formats. Cela permet, avec la même recette de base, de varier les saveurs. N’oubliez pas qu’un peu de jus d’orange ou de citron donne du « zing » aux vinaigrettes.

Voici donc pour ce week-end, des recettes de salades amusantes avec leurs sauces aromatiques qui habillent les légumes et les fruits. Des petites laitues printanières avec des fruits frais et des oignons, toujours bienvenues sur la table. Une salade de pâtes avec des olives et une vinaigrette aux agrumes sera la préférée de vos lunchs toute la semaine.

Salade de pâtes, olives et feta, vinaigrette aux agrumes

De la couleur et de la saveur pour vivifier vos petits repas.

Portions : 6

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 8 minutes

Repos : 15 minutes

Ingrédients

450 g (1 lb) de pâtes courtes

125 ml (½ tasse) de jus de tomate

1 poivron rouge, en fines lanières

1 poivron jaune, en fines lanières

1 petit oignon rouge, en fines tranches

30 olives vertes dénoyautées

2 branches d’estragon, hachées

1 c. à s. de vinaigre de vin blanc

1 c. à t. de moutarde de Dijon

¼ c. à t. de piment sec moulu

¼ c. à t. de muscade moulue

60 ml (¼ tasse) d’huile de noisette

60 ml (¼ tasse) d’huile de canola

60 ml (¼ tasse) de jus d’orange

2 c. à s. de jus de citron

Sel et poivre

Méthode

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes al dente. Égoutter et transférer dans un grand bol. Arroser de jus de tomate. Saler, poivrer et mélanger.

2. Ajouter les lanières de poivrons, les oignons, les olives et l’estragon.

3. Dans un bol, au fouet, mélanger le vinaigre, la moutarde, le piment, la muscade et une pincée de sel. Incorporer les huiles, le jus d’orange, le jus de citron. Verser sur les pâtes et mélanger. Laisser reposer 15 minutes.

4. Ajouter le fromage feta et mélanger. Servir immédiatement.

Salade de mangue, pamplemousse et laitues

L’ajout d’un peu de piment donne à cette salade fraîche un peu de verve. À servir en entrée ou en accompagnement d’une pièce de viande cuite sur le BBQ. Les fruits à la vinaigrette peuvent macérer jusqu’à 2 heures avant de les servir.

Portions : 4

Préparation : 25 minutes

Ingrédients

2 gros pamplemousses roses pelés en quartiers

2 grosses mangues mûres

1 orange pelée, en quartiers

2 échalotes, en tranches fines

1 piment fort, haché

2 c. à s. de vinaigre aux agrumes

1 pincée de sucre

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

225 g (½ lb) de laitues mélangées

2 c. à s. de zeste de pamplemousse finement râpé

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un bol, mélanger les pamplemousses, les mangues, l’orange et les échalotes.

2. Dans un grand bol, écraser le piment dans le vinaigre. Ajouter le sucre et une généreuse pincée de sel et de poivre. Au fouet, incorporer l’huile. Verser sur les fruits et mélanger.

3. Garnir des assiettes du mélange de laitues. Couvrir de fruits à la vinaigrette et servir immédiatement.