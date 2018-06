COUTURE, Yvette



De Lacolle, le 15 mai 2018, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Yvette Couture, fille de feu M. Paul-Émile Couture et de feu Mme Florida Joanisse.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Lise (Michel), Nicole, Jacques, Marcel (Lise), Guy (Rosanne) et feu André, ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire:le samedi 9 juin 2018 dès 14h suivi d'un moment de recueillement à 16h en la chapelle du salon.