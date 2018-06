Je sors, je reste

Coup de cœur

Exposition : Une décennie de Next Floor

Le Centre Phi présente jusqu’au 12 août cette installation spéciale soulignant le 10e anniversaire de Next Floor, un court-métrage réalisé par le cinéaste québécois Denis Villeneuve dans l’immeuble centenaire hébergeant aujourd’hui le Centre Phi. Le film a notamment été présenté au Festival de Cannes en 2008 et gagné un prix Jutra, maintenant appelé prix Iris, l’année suivante pour le meilleur court ou moyen métrage. L’exposition présente notamment des photos, vidéos et autres matériels provenant des coulisses du tournage. *Aujourd’hui jusqu’à 17h au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre

Je sors

Musique : Frank Feutré

Le groupe indie folk québécois Frank Feutré lance son album intitulé Aquaïens ce soir avec un concert au Quai des Brumes. La formation menée par Benjamin Bleuez a commencé en 2009 avec un court opus utilisant une langue inventée racontant l’histoire d’un mystérieux protagoniste. Leur premier album studio Les extrêmes est sorti en 2013.*Ce soir à 21h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Musique : Heaters

Le groupe originaire de Grands Rapids au Michigan est de passage à Montréal ce soir pour notamment présenter leur plus récent opus intitulé Matterhorn qui est sorti à l’automne dernier. Les formations montréalaises The City Gates et Ostrich Bouquet prendront aussi part au concert. *Ce soir à 21h à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Cinéma : Les fantômes d’Ismaël

Ce film réalisé et coécrit par l’artiste français Arnaud Desplechin raconte l’histoire d’un cinéaste qui travaille sur son prochain film d’espionnage lorsque sa vie est complètement chamboulée par le retour de son ancienne femme qui avait mystérieusement disparu plus de 20 ans auparavant. Cet étonnant retour perturbera la vie de couple du cinéaste et déraillera solidement son travail. *Sorti en salle le 1er juin

Exposition : Marisa Portolese

Cette exposition présentée au Musée McCord jusqu’en février met en vedette les photos de la Montréalaise Marisa Portolese. La photographe nous présente des portraits de femmes réalisées dans une perspective féministe et inspirées par le travail de William Notman, un proéminent photographe canadien du 19e siècle qui a connu beaucoup de succès à l’international à l’époque. *Aujourd’hui jusqu’à 21h au Musée McCord, 690 rue Sherbrooke Ouest

Théâtre : Mid Knight

Cette production théâtrale de la compagnie Creative Expression met en scène un conte de fées moderne dans lequel un jeune cherche à tout prix de sauver le mariage de ses parents. Laurent McCuaig-Pitre a écrit la pièce dans laquelle il assume aussi le rôle principal. La pièce tient son inspiration de la production Little Charming. *Ce soir à 19h45 au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

Je reste

BD : Ailefroide, altitude 3954

Cette bande dessinée de Jean-Marc Rochette transporte le lecteur dans la jeunesse de l’auteur, époque qu’il a passé en partie à pratiquer l’alpinisme avec un ami. Plus qu’un simple livre sur l’escalade, cette œuvre coécrite par Olivier Bocquet présente un récit initiatique touchant d’un jeune à l’enfance difficile trouvant réconfort dans une activité incongrue et parfois dangereuse. *Sorti au Québec le 23 mai

Film : Un justicier dans la ville

Ce film d’action réalisé par Eli Roth et mettant en vedette Bruce Willis raconte l’histoire d’un chirurgien qui devient du jour au lendemain un justicier meurtrier lorsque sa femme et sa fille sont attaquées. Ce retour inutile sur les films de série B du même nom mettant en vedette Charles Bronson est aussi simple que violent, mais plaira aux cinéphiles désirant simplement voir Bruce Willis se débarrasser de méchants criminels. *Sorti en DVD le 5 juin

Album : Cité d’or de Funk Lion

Cet album francophone de neuf chansons est le premier projet solo de l’auteur et compositeur Francis Brisebois, mieux connu sous le nom de Funk Lion. L’artiste puise notamment son inspiration des musiques caribéennes, du rock psychédélique et du style afrofuturiste. Le musicien canadien d’origine haïtienne a notamment monté sur scène avec La Bronze, Boogat et Poirier dans le passé. *Sorti le 1er juin