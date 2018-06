Le Jeep Renegade évolue très timidement pour 2019

Le Jeep Renegade arrive au milieu de son mandat et il évoluera discrètement pour 2019.

À lire aussi: Jeep ressuscitera le Grand Wagoneer

Sur les quelques photos diffusées par FCA, on remarque que la nouvelle mouture du Renegade pourra être livrée avec des phares DEL. On ignore si ceux-ci seront offerts de série.

On remarque aussi que le pare-chocs avant a été complètement remodelé. Les sept fentes qui caractérisent la calandre des véhicules de la marque Jeep semblent avoir été élargies.

Ces changements mineurs se poursuivent sur la portion arrière. En effet, les feux paraissent plus foncés qu’ils ne l’étaient.

Jeep Renegade 2019 Jeep

Pour le moment, les améliorations – si améliorations il y a – apportées à l’habitacle n’ont pas été dévoilées.

Au chapitre de la motorisation, le marché européen aura notamment droit à un bloc à trois cylindres de 1,0 L qui développe 120 chevaux-vapeur. Deux moteurs à quatre cylindres sont aussi offerts. Ils développent 150 et 180 chevaux-vapeur.

Au moment d’écrire ces lignes, les motorisations qui animeront les Renegade vendus en Amérique du Nord ne sont pas connues.

Pas le plus populaire

Le segment des véhicules utilitaires sport sous-compacts compte un nombre de joueurs constamment en croissance. Or, le Renegade n’est pas le plus populaire au pays. Alors qu’il s’en est vendu à peine plus de 3000 unités l’année dernière, Mazda a écoulé près de 11 000 CX-3 et Honda a réussi à vendre 14 000 HR-V.