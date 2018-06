Montréal heureuse que Québec renonce à interdire les pitbulls

La Ville de Montréal est heureuse que le gouvernement Couillard renonce finalement à interdire les pitbulls dans son projet de loi sur l’encadrement des chiens dangereux.

« On est contents, ils ont fait leur travail. Ils ont rencontré des experts, ils ont conclu les mêmes choses que nous avons conclues. Il n’y a pas de base scientifique pour légiférer afin d’interdire certaines races. Même si on le faisait, c’est très difficilement applicable », a commenté le conseiller associé aux services aux citoyens et à la mobilité Craig Sauvé.

L’administration de Valérie Plante s’oppose à cibler une race de chien particulier et présentera la semaine prochaine la nouvelle mouture de son règlement animalier, qui « suivra les meilleures pratiques ».

Selon Craig Sauvé, la métropole tentera d’analyser rapidement le projet de loi qui sera modifié pour rendre son règlement « conforme le mieux possible ».

Malgré le changement de cap de Québec, l’opposition à l’hôtel de ville a maintenu sa position d’interdire les chiens pitbulls. « Lorsque ça vient avec une question de sécurité publique, on ne devrait pas prendre de risque. On devrait toujours agir avec prudence en faveur de la population », a réagi le chef par intérim Lionel Perez.