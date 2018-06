Où est Charlie ? C’est une série de livres-jeux où le lecteur doit réussir à retrouver un personnage, Charlie, à l’intérieur d’une image. Les Jays ont publié un nouveau livre qui s’intitule « Où est le problème ?».

C’était la première fois depuis 2012 que les Jays connaissaient un mois d’avril avec une fiche supérieure à .500. Leur rendement, du mois de la pluie, a donné beaucoup d’espoir aux partisans, mais la suite fut sans aucun doute atroce. Ils n’ont jamais pu accumuler deux victoires d’affilée tout au long du mois de mai. Ils ont terminé le mois avec un grand total de neuf victoires, la pire fiche de victoires de leur histoire au mois de mai. Les Jays sont présentement au dernier rang sur un pied d’égalité avec les Rangers pour la moyenne offensive. Quant au personnel de lanceurs, sauf J.A. Happ, il y a seulement des joueurs qui évoluent au poste de lanceur, car leurs performances sont pitoyables.

Il y en a plusieurs points qui nous sautent aux yeux, mais qui ne semblent pas être dans la mire des dirigeants des Jays. Oui, les blessures jouent un rôle très important au sein de toutes les équipes. Sauf qu’il est impossible de croire qu’aucun des lanceurs partants ne sera blessé. Josh Donaldson et Troy Tulowitzki ne sont pas des surprises, car au cours des dernières années ils ont été souvent blessés. Est-ce normal que le gérant n’ait à sa disposition que seulement trois réservistes dont l’un d’eux est un receveur ? Le manque de profondeur est très inquiétant.

Il y a une agréable surprise au sein de la formation torontoise : Yangervis Solarte. C’est un joueur polyvalent qui devait être utilisé comme réserviste à l’avant-champ. Il a déjoué le calcul des experts, car il domine la formation pour les points produits. Pointer un joueur en particulier pour les insuccès de l’équipe serait injuste, car il y en a plusieurs qui connaissaient une saison décevante.

Le seul facteur positif dans ce manque de profondeur favorise Russell Martin. Il a amorcé des matchs à l’avant-champ et même comme voltigeur de gauche au fameux Fenway Park. Le résultat est positif, car Russell a démontré qu’il est très polyvalent. L’an prochain il pourrait agir comme receveur et à l’occasion comme réserviste.

La rencontre au sommet

Après avoir analysé les problèmes sans les cibler, car il y en a trop, la direction doit réagir. Il reste encore quatre mois à disputer des matchs de baseball. Le président et chef de la direction, Mark A. Shapiro et Ross Atkins, v.-p. exécutif opérations baseball et directeur gérant, doivent absolument trouver une façon de motiver les joueurs. Une de ces possibilités, c’est une rencontre avec les joueurs dans le vestiaire. Cela mettra-t-il en doute l’autorité du gérant ? Aucunement !

Depuis que les Jays ont participé aux séries, Paul Beaston est devenu Président Emeritus tandis que le directeur-gérant Alex Anthopoulos est à Atlanta.

À bien y penser, j’ai trouvé Charlie ! Malheureusement il est à Atlanta avec les Braves, Alex Anthopoulos.

Félicitations à Robert Fatal

Robert Fatal est un Québécois qui croit beaucoup au succès des jeunes joueurs de baseball de chez nous. Il a joué dans la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec, il a aussi été gérant et maintenant il est le grand responsable du programme de l’Académie de Baseball du Canada. Plusieurs joueurs de ce programme évolueront un jour dans LBJEQ, ou peut-être dans des programmes scolaires américains. Ces jeunes espèrent d’être choisis au sein de la formation nationale du Canada. Cette année, plusieurs Québécois sont en lice pour faire partie de la formation canadienne.

Souvent lorsqu’on discute des formations canadiennes de hockey, l’arrivée d’un entraîneur québécois est toujours bien médiatisée et avec raison.

Le monde du baseball québécois est choyé à son tour. La formation Nationale du Canada pour les U-18 a embauché Robert Fatal à titre d’entraîneur au troisième but et responsable de la défensive à l’avant-champ.

La nomination de Robert Fatal est un grand pas pour le baseball québécois. Qui sait, en rêvant un peu, un jour on verrait un Québécois comme entraîneur au 3e but pour les Expos !