Où sortir pour vivre la frénésie du Grand Prix de Montréal

Plus que quelques heures avant que Montréal ne soit plongé dans les festivités du Grand Prix.

Attention, enfilez vos plus beaux habits, car le Grand Prix c’est chic, chic, chic! Faites de la place sur votre carte de crédit aussi ;)

Si jamais vous souhaitez vivre cette frénésie, voici 10 endroits où sortir ce week-end!



1. Moët City – 9 juin – New City Gas

Moët City c’est une ville éphémère composée de différents quartiers en lien avec les champagnes de la Maison : Impérial, Rosé ou Ice. C’est au New City Gas que cette ville festive prendra vie le temps d’une journée le samedi 9 juin. Le coût d’entrée est de 25 $.

950 rue Ottawa

Tous les détails et achats de billets

2. Sabrez le champagne chez Verses – 6 au 10 juin

Pour le Grand Prix, Verses Bistro aura un espace lounge en collaboration avec Piper-Heidsieck où les gens pourront sabrer le champagne. Ce sera l’endroit idéal pour boire de bonnes bulles tout en profitant d’une magnifique vue sur le Vieux-Montréal.

11 rue Saint-Paul Ouest

Pas d’achat de billets nécessaire

3. Le Chandon Pitstop – 7 au 10 juin – rue Peel

La rue Peel est une destination prisée par les amateurs de courses automobiles, car il y a plusieurs marques de voitures qui s’installent à cet endroit pendant tout le week-end. Étant partenaire officiel de McLaren, Chandon sera présent afin d’ajouter encore plus d’effervescence à tout ça!

Sur la rue Peel entre Sainte-Catherine et René-Levesque

Pas d’achat de billets nécessaire

4. Le Grand Prix à la Voûte – 8, 9, 10 juin

La Voûte à l’intention de vous en mettre plein la vue comme à son habitude. Le club du Vieux-Montréal prépare des partys thématiques le 8, 9 et 10 juin. Le dernier soir c’est le méga party CODE20 où pilotes et célébrités sont attendus en très grand nombre. Ça promet!

360 rue Saint-Jacques

Réservation nécessaire

5. Le Grand Prix chez Licence IV – 7 au 10 juin

Le bistro français situé dans Griffintown propose deux plateaux à faire rêver, un de la mer et un autre de la ferme. Vous pourrez accompagner le plateau de votre choix avec une flûte de champagne et un dessert signature pour un total de 125 $. Puisque vous serez plus loin de l’action, les courses seront transmises sur les écrans de l’établissement.

1524 rue Notre-Dame Ouest

Réservation conseillée

6. Paris mon amour – 8 juin – Auberge Saint-Gabriel

Comme chaque année, la célèbre boite de nuit parisienne L’ARC Paris prend d’assaut l’Auberge Saint-Gabriel. La soirée risque d’être très arrosée et mémorable. Le coût d’entrée est de 20 $

426 rue Saint-Gabriel

Tous les détails et achats de billets

7. Bar éphémère Catch-22 – 7 au 10 juin

C’est dans l’ancien Pandore que le bar éphémère Catch-22 prendra vie pendant le week-end. LA soirée à ne pas manquer à cet endroit est celle de samedi, car Jonathan Cheban, le BFF de Kim K, sera à l’animation. Aussi, Daniel Notkins s’occupera du bar à huitres alors ça promet!

1300 rue Saint-Dominique

Pas d’achat de billets nécessaire

8. Zibo! Centre-ville – 7 au 10 juin

Si vous êtes moins du genre à sortir dans les clubs de la ville, le restaurant Zibo! centre-ville offre un menu spécial pour le week-end du Grand Prix. Pour 160 $ vous pourrez vous régaler avec un menu 4 services pensé pour 2 à 4 personnes.

1235 Boulevard Robert-Bourassa

Réservation conseillée



9. Le Grand Prix au Soubois – 7 au 10 juin

Le Soubois revient avec un week-end complet de festivités encore une fois cette année pour la F1. Le resto-club du centre-ville est l’endroit parfait pour vivre une expérience culinaire hors de l’ordinaire dans une ambiance des plus trendy.

1106 boulevard de Maisonneuve

Réservation nécessaire



10. Flyjin Circuit – 7 juin – Flyjin

Le club du Vieux-Montréal tiendra un party chaque soir du 7 au 10 juin. Le Flyjin est reconnu pour ses évènements jet-set bien arrosés. Ce sera clairement l’un des «hot» spots en ville ce week-end! Pssst : ça ne serait pas étonnant que l’allée des néons soit allumée pour le week-end.

417 rue Saint-Pierre

Réservation conseillée



