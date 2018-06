LAS VEGAS | Une seule fois dans l’histoire de la LNH, une formation est parvenue à combler un déficit de 1-3 en finale de la Coupe Stanley. En 1942, les Maple Leafs étaient même devenus la première formation à remporter quatre matchs de suite pour effacer un recul de 0-3 et remporter une série.

Aussi bien dire que les chances des Golden Knights de Vegas de battre les Capitals de Washington trois fois de suite sont minces, pour ne pas dire nulles. Néanmoins, pas question de jeter l’éponge. Après tout, Gerard Gallant n’a-t-il pas dit qu’il fallait quatre défaites pour perdre la coupe Stanley ?

« Personne n’a abandonné, a assuré Marc-André Fleury. Il y a beaucoup de caractère au sein de ce vestiaire, on l’a prouvé tout au long de la saison. On sera prêt pour le cinquième match. »

À ses quatre premières présences en finale, le Sorelois a remporté trois coupes Stanley. Lors de son seul échec, face aux Red Wings de Detroit en 2008, les Penguins de Pittsburgh s’étaient inclinés en cinq rencontres. Le gardien est donc bien au fait de ce que représente la situation actuelle des Golden Knights.

« Je me souviens à quel point être c’est le pire sentiment d’être si proche de la coupe et de la perdre », a-t-il déclaré.

Une amère expérience qu’il compte bien raconter à ses actuels coéquipiers pour les motiver à donner tout ce qu’ils ont dans le ventre.

« C’est important pour moi de partager à quel point c’est difficile de se rendre à la coupe et de la gagner. Le nombre de vétérans que j’ai vu passer à Pittsburgh qui espéraient avoir une chance de gagner la coupe Stanley... On est pas loin du but, c’est important d’y aller un match à la fois, de jouer comme on le fait d’habitude et de voir où ça nous mènera », a indiqué le vétéran de 14 saisons.

Séquences encourageantes

Point encourageant pour les Golden Knights, ils n’ont jamais perdu quatre matchs consécutifs cette saison.

Autre fait intéressant, à deux reprises depuis le début des séries éliminatoires, la troupe de Gallant a été en mesure de remporter au moins cinq matchs de suite.

La première fois, elle a balayé la série face aux Kings de Los Angeles avant de remporter le premier affrontement devant les Sharks de San Jose. À la seconde occasion, elle a savouré la victoire quatre fois de suite contre les Jets de Winnipeg avant de soutirer le premier match de cette finale contre les Capitals.

« Ça démontre que c’est possible de le faire, a lancé l’entraîneur-chef des Knights. Et on l’a fait contre de bonnes équipes. Nous allons continuer de jouer notre style, d’obtenir des occasions et de travailler fort. Espérons que ça tournera en notre faveur. »

Le premier trio en panne

Sauf que jamais Fleury n’a paru aussi seul qu’au cours de cette confrontation face aux Capitals. Les Golden Knights semblent totalement démunis face à la tornade que provoquent les Capitals dans leur territoire.

Par ailleurs, sur le plan offensif, Jonathan Marchessault et ses compagnons de trio sont à sec depuis le deuxième match de cette finale. Au cours des trois dernières joutes, ce trio n’a généré qu’un seul but, celui de Reilly Smith, inscrit dans une cause perdante, lundi soir.

« Il faut donner le crédit aux Capitals. Ils font tout un travail pour nous contenir, a souligné l’attaquant québécois. C’est de l’adversité comme celle que nous avons affrontée toute la saison. Dans des moments comme ceux-là, vos meilleurs joueurs se doivent d’être les meilleurs. Nous devrons jouer notre meilleur match. »

Absent de l’entraînement, Karlsson sera à son poste pour le cinquième match. C’est ce qu’a confirmé Gallant.