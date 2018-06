Robert Sirois a vécu les années de misère des Capitals

Robert Sirois garde un très bon souvenir de son passage avec les Capitals de Washington malgré leurs difficultés à leurs premières saisons dans la Ligue nationale. Il faut dire aussi que les règles de l’expansion étaient beaucoup plus restrictives que celles dont les Golden Knights de Vegas ont bénéficié. Les Capitals et les Scouts de Kansas City s’étaient contentés des miettes que les autres équipes avaient daigné leur donner en 1974.

À leur première saison, les Caps n’ont remporté que huit victoires en 80 matchs (fiche de 8-67-5), dont une seule sur les patinoires adverses.

À 95 points du Canadien

Les Capitals ont acquis Sirois des Flyers de Philadelphie durant le cours de leur deuxième saison en retour du défenseur John Paddock, que l’on a vu plus tard derrière le banc des Jets de Winnipeg et des Sénateurs d’Ottawa.

Les Capitals ont fait un bond de 21 à 32 points cette saison-là. Un écart de 95 points les sépara du Tricolore dans ce qui s’appelait la division Norris. Les rivalités naturelles n’étaient pas un prérequis à l’époque, car outre le Tricolore et les Capitals, les Red Wings de Detroit, les Penguins de Pittsburgh et les Kings de Los Angeles étaient les autres formations de cette division.

« Ça faisait dur cette année-là, mais on s’est battu pour une place dans les séries lors de quelques saisons subséquentes », se rappelle Sirois.

Durant les campagnes 1977-1978 et 1978-1979, le format des séries comprenait une ronde préliminaire trois de cinq qui regroupait les équipes ayant terminé deuxièmes dans les quatre divisions suivies des quatre formations totalisant le plus de points, toutes sections confondues. Les champions de division entraient en scène au deuxième tour.

Deux patinoires en ville

Sirois était destiné à une belle carrière dans la LNH, mais des malaises récurrents au dos l’ont contraint à se retirer de la compétition à l’âge de 25 ans seulement. Il a connu des saisons de 97 et 153 points à ses deux dernières années juniors avec le Bleu-Blanc-Rouge et le Junior de Montréal.

Les Flyers l’ont repêché au 53e rang (troisième ronde) en 1974. Ils étaient devenus cette année-là la première équipe de la grande expansion de 1967 à remporter la coupe Stanley. Une deuxième allait suivre l’année suivante.

Sirois a découvert un nouveau monde à Washington.

« Il n’y avait pour ainsi dire que deux arénas dans le coin, raconte-t-il.

« On disputait nos matchs au Capital Centre qui était littéralement situé dans un environnement campagnard (c’était à Landover au Maryland). On s’entraînait au Fort Dupont Arena à Washington.

« On avait une bonne base de partisans. Il y avait généralement salles combles les fins de semaine alors que les assistances variaient entre 8000 et 10 000 spectateurs en semaine. »

Les Broad Street Bullies vendaient

Les foules étaient toutefois plus grosses quand les Flyers se présentaient à Landover en semaine.

« On les affrontait généralement durant la semaine parce que leur style rude en faisait une attraction. La proximité entre Philadelphie et Washington (trois heures de voiture) était un autre facteur. Plusieurs partisans des Flyers faisaient le voyage. »

C’était l’époque des Broad Steet Bullies. La patinoire se transformait en arène de boxe certains soirs.

« On était capables de se battre nous aussi, continue Sirois.

« On misait sur des bagarreurs comme Paul Mulvey [240 minutes de pénalité en 1979-1980], Gord Lane [195 minutes en 1977-1978] et Yvon Labre [trois saisons consécutives supérieures à 140 minutes]. »

Favori de Tom McVie

Pendant ce temps, Sirois produisait. Incommodé par des malaises persistants au dos, il a pris part à 88 rencontres à ses deux premières saisons avec les Capitals, récoltant tout de même 64 points. Il a connu ensuite des saisons de 64 et 54 points sous la direction de Tom McVie.

« J’avais retrouvé la forme et McVie aimait ma façon de jouer, reprend-il.

« Je jouais à l’aile droite aux côtés de Guy Charron dans le premier trio et à l’aile gauche dans le troisième. J’évoluais aussi en supériorité numérique. »

Le club ne gagnait pas régulièrement, mais les joueurs se plaisaient avec l’équipe. Ça parlait français dans le vestiaire. Bernie Wolfe, un gardien bilingue de Montréal qui avait porté les couleurs de l’Université Sir George Williams (aujourd’hui Concordia) est arrivé avec l’équipe en même temps que Charron, en 1976.

L’année suivante, ce fut au tour de Robert Picard, troisième choix de la cuvée 1977 du repêchage, et de Bob Girard, décédé d’un cancer à l’âge de 69 ans en novembre dernier. Pierre Bouchard, que le Canadien avait laissé sans protection au repêchage intraligue, arriva en 1978.

Purge francophone

Deux ans plus tard, un certain Gary Green succéda à Danny Belisle derrière le banc. La suite ne fut pas heureuse pour les francophones de l’équipe.

« Green a procédé à ce que j’appelle à un nettoyage ethnique, dit Sirois.

« Un jour que Bernie Wolfe et moi discutions en français dans le vestiaire, il est sorti de son bureau pour lancer : ‘‘No more speaking fucking French in this room !’’ Je lui ai répondu : ‘‘In that case, no more speaking Swedish too !’’, puisqu’il y avait aussi des joueurs suédois dans l’équipe.

« Quand je suis allé lui demander des explications dans son bureau, il m’a dit que les joueurs anglophones croyaient qu’on leur parlait dans le dos lorsque les joueurs francophones s’exprimaient en français entre eux. Bouchard, Girard et Jean Pronovost, qui s’était joint à l’équipe l’année suivante, ont été envoyés dans les mineures. Picard a été échangé [aux Maple Leafs de Toronto]. Charron est allé jouer en Europe. Moi, il ne pouvait pas me toucher puisque j’étais blessé. C’était l’époque, mais je me demande si ç’a vraiment changé. »

À part ce fâcheux épisode, Sirois n’a rien à redire contre les Capitals.

« J’aime bien cette organisation, affirme-t-il.

« C’est l’une des bonnes concessions de la Ligue nationale. »

Au service des jeunes défavorisés

Depuis août dernier, Robert Sirois dirige le premier centre écologique multisports au Québec. Situé à Piedmont dans les Laurentides, le complexe Éco-Sports comprend deux patinoires de dekhockey et deux surfaces de pickleball.

Les aires de jeu peuvent servir aussi pour du basketball à trois contre trois, du soccer à trois contre trois ainsi que pour du volleyball.

Mission sociale

Le centre se donne aussi la mission de venir en aide aux jeunes n’ayant pas les moyens de payer pour pratiquer des activités par son programme Le droit de jouer.

Les fonds proviennent des parrains et commanditaires du centre qui affichent les logos de leur entreprise sur les bandes des surfaces de jeu. Les jeunes peuvent ainsi jouer gratuitement dans les ligues de dekhockey du complexe. L’équipement est prêté aussi à ceux qui en ont besoin.

« Les coûts pour la pratique de sports ne sont pas à portée de toutes les bourses de nos jours », dit Sirois.

« Aussi, veut-on venir en aide aux jeunes dans la mesure de nos moyens. Mais les choses vont bien. Le hockey-balle [dekhockey] est très populaire. Les adeptes sont en croissance constante. »

Festival solaire Nordique

Sirois est également directeur de la programmation du Festival solaire nordique, un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de toutes les formes d’énergies renouvelables, particulièrement celle de l’énergie solaire.

Il a été aussi auteur à ses heures. En 2009, il a publié un livre intitulé Le Québec mis en échec. L’ouvrage visait à démontrer que les joueurs québécois étaient défavorisés au repêchage par rapport aux joueurs des autres provinces.

Encore aujourd’hui, il estime que le retour d’une équipe de la Ligue nationale à Québec ouvrirait la porte à un plus grand nombre de joueurs québécois.

Or, si on doit se fier aux derniers signes émanant de la LNH, demain n’est pas la veille. La candidature de la Vieille Capitale est sur les tablettes et rien n’indique qu’elle sera prise en considération dans un proche avenir.