Sommet du G7: des sites déjà barricadés

À un peu plus de 24 heures de la première manifestation annoncée, des établissements ont commencé à placarder leur façade pour éviter les dommages lors du Sommet du G7.

L’édifice a été classé monument historique en 1976 par le gouvernement du Québec et acheté en 1979 par la Ville de Québec afin d’y aménager la bibliothèque.

« Ce sont des mesures de sécurité prises par la Ville de Québec et on ne commentera pas », a expliqué le porte-parole David O’Brien.

Inquiets, des restaurateurs de la Grande Allée vont cependant placarder leur commerce et fermer leur terrasse. D’autres songent à dormir sur place, alors que certains ont installé des pellicules de sécurité en cas d’impact. Le Grand Café et le St-Hubert ne veulent pas perdre une partie de la courte saison touristique à réparer des dégâts.

Outre plusieurs écoles qui seront fermées, quelque 10 000 fonctionnaires qui travaillent normalement sur la colline Parlementaire seront aussi en congé forcé jeudi après-midi et vendredi. Les déplacements et l’accès plus difficile ont orienté la décision du Conseil du Trésor.