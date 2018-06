Un choix déchirant

Alex Ovechkin

Il lui a fallu une bonne douzaine d’années pour comprendre, mais Alex Ovechkin semble avoir saisi les sacrifices qu’il est nécessaire de s’imposer pour remporter la coupe Stanley. En plus de remplir le filet adverse, ce qu’il a toujours su faire (il a égalé le record d’équipe de 14 buts détenu par John Druce depuis 1990), l’attaquant de 32 ans distribue les coups d’épaules. Il en compte 79.

Il s’implique lors des replis défensifs et se place même dans les trajectoires de tirs, ce qu’il n’avait jamais daigné faire auparavant. Par son attitude revampée, le capitaine des Capitals n’est ni plus ni moins le cœur et l’âme de cette équipe. Il faut entendre ses coéquipiers parler de lui pour comprendre l’ampleur de cette affirmation.