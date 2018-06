Un proche de l’associé de Taillefer est VP à la Caisse

La Caisse de dépôt assure que son vice-président responsable du Québec, Christian Dubé, ne s’est pas mêlé des investissements de l’institution dans les entreprises d’Alexandre Taillefer. L’associé de ce dernier, Dominic Bécotte, est le gendre de M. Dubé, a révélé mercredi La Presse.

La société de MM. Taillefer et Bécotte, XPND Capital, a reçu un investissement de 15 M$ de la Caisse, à l’automne 2015. Puis, en février, l’une des filiales de XPND, Taxelco, qui chapeaute Téo Taxi, Taxi Diamond et Taxi Hochelaga, a obtenu 17 M$ de la Caisse et d’autres investisseurs.

« Dès que le dossier est arrivé à la Caisse, M. Dubé a été exclu des discussions et des décisions », affirme un porte-parole de l’institution, Maxime Chagnon.

Capture écran, XPND

Citation maladroite

Or, dans le communiqué de Taxelco, qui est hébergé sur le site de la Caisse, l’entreprise cite Christian Dubé sans mentionner ses liens familiaux avec M. Bécotte.

« Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Téo Taxi », y déclare M. Dubé.

La Caisse n’a pas voulu dire mercredi si le vice-président savait à l’avance qu’on allait lui attribuer une citation dans le communiqué.

« C’est vraiment de la régie interne », a soutenu M. Chagnon.

« C’est bêtement une erreur de communication. Ce n’était pas le meilleur choix de citation. À l’avenir, évidemment, on va s’arranger pour être plus vigilant, pour ne pas que ça se répète. »

Maxime Chagnon a souligné que, dans le communiqué de 2015 annonçant l’investissement de 15 M$ dans XPND, ce n’est pas M. Dubé, mais un autre dirigeant de l’institution, Thomas Birch, qui est cité.

Le Journal a révélé que Québec a consenti deux prêts totalisant 4 M$ à Taxelco, dont un en février. Trois mois plus tard, Alexandre Taillefer a accepté la présidence de la campagne électorale du Parti libéral de Philippe Couillard.