SAVOIE (née Lortie), Lucienne



À Montréal, le jeudi 31 mai, est décédée Lucienne Lortie, veuve de Rosaire Savoie, grand-mère de feu Cyril.Elle laisse dans le deuil ses enfants Irenée, Léo, Lucille, Rita (Gilles Forgeot), Louis (Diane Juneau), Claude Brazeau (Noëlla) et Jacques Brazeau (Sylvie), ses petits-enfants Tanya, Simon, Jessica (et ses enfants), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele lundi 11 juin dès 10 heures. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 13h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié.