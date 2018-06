12 items en solde chez Artitzia qui valent vraiment la peine

Le temps des soldes est bel et bien arrivé et c'est au tour de la boutique canadienne Aritzia de nous en donner pour notre argent.

Habituellement, les morceaux de vêtements de la marque prisée par les influenceuses et les stars peuvent se détailler à plus de 200$, mais sont offerts actuellement à prix plus doux.

Voici 12 items en soldes chez Artitzia qui valent vraiment la peine

Haut tube noir et blanc OLAF, 34,50$ (au lieu de 65$), aritzia.com

Veste en denim noir, 80$ (au lieu de 135$), aritzia.com

Souliers Adidas Gazelle, 55$ (au lieu de 110$), aritzia.com

Short en jeans Levi's, 45$ (au lieu de 78$), aritzia.com

Coton ouaté écourté rose, 32$ (au lieu de 55$), aritzia.com

Pantalons «track» Adidas, 55$ (au lieu de 80$), aritzia.com

Haut croisé rouge, 37,50$ (au lieu de 75$), aritzia.com

Sandales noires Adidas, 37,50$ (au lieu de 75$), aritzia.com

Casquette Hershel rose, 20$ (au lieu de 35$), aritzia.com

Robe à noeud noire, 99$ (au lieu de 165$), aritzia.com

Veste kimono en denim, 58$ (au lieu de 98$), aritzia.com

Chandail écourté à fleurs, 24$ (au lieu de 35$), aritzia.com

