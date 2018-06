BOUFFARD, Richard



Au centre de service Avellin-Dalcourt de Louiseville, le 31 mai 2018, est décédé à l'âge de 64 ans, M. Richard Bouffard, époux de feu Mme Lucille Chouinard, demeurant à Louiseville.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants Claude Chouinard, Stéphane Chouinard (Chantal Piché), Réjean Bouffard (Shainna Ladouceur), Serge Chouinard (Marie-France Huard), ses petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s le samedi 9 juin 2018 à partir de 14h à la30 RUE ST-MARCLOUISEVILLEUne cérémonie d'adieu suivra à 16h.Courriel : condoleances@maisonstlouis.cawww.maisonstlouis.ca