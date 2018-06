6 idées cadeaux étonnantes à offrir à papa

La fête des Pères approche à grands pas et comme chaque année, vous vous creusez la tête pour savoir quoi offrir à papa? Nous aussi!

C’est pourquoi nous avons parcouru le web à la recherche des meilleures idées cadeaux qui soient.

Gageons que dans ce court guide, vous trouverez le présent idéal pour les pères votre entourage.

Sports Experts

1. Une montre extraordinaire

Votre papa est un adepte de nouvelles technologies et de sport? Cette montre intelligente sera son meilleur compagnon grâce à ses multiples fonctions telles que le moniteur cardiaque, ainsi que son application suivant tous les efforts physiques. Du 7 au 21 juin, obtenez 70 $ de rabais chez Sports Experts sur la Fitbit Ionic.

La Baie d'Hudson

2. Une trousse tout-en-un

Si votre papa est un grand voyageur, il appréciera ce luxueux cadeau de La Baie d’Hudson. Cette trousse en cuir à 280 $ gardera ses essentiels beauté à portée de main. Elle comprend entre autres un rasoir de conception allemande, un peigne et tous les outils nécessaires à sa toilette. Vous profiterez de la livraison gratuite avec cet achat.

Amazon

3. Une enseinte sensationnelle

Surprenez-le avec l’enceinte intelligente Echo de 2e génération à 129,99 $. Une fois connectée au service vocal Alexa, elle peut faire une multitude de tâches pour vous, y compris lire de la musique, faire des appels, répondre à vos questions, vérifier votre emploi du temps, et plus encore. La bonne nouvelle : la livraison rapide chez Amazon est gratuite à l’achat de cet article.

Facebook – Golf Gray Rocks

4. Une sortie rassembleuse

Partagez avec lui sa passion pour le golf! En effet, il n’y a pas meilleur cadeau que d’offrir une journée en votre compagnie sur le green. Profitez du parcours de 18 trous du Club de Golf Gray Rocks dans les Laurentides pour seulement 49 $, incluant la voiturette. En plus, du 7 au 10 juin, on vous offre 10 % de rabais sur tous les forfaits chez Tuango. Utilisez le code suivant : papa10 et amusez-vous bien !

Frank And Oak

5. Un look d’enfer

Votre papa a du style à revendre? Offrez-lui un cadeau à la hauteur de son élégance. Du 7 au 17 juin, profitez d’un rabais de 20 % en utilisant le code papa20 chez le détaillant montréalais Frank And Oak. Que vous soyez à la recherche d’un vêtement ou d’une trousse beauté, vous trouverez facilement de quoi gâter votre papa!

Rona

6. Un cadeau passe-partout

Il est un passionné de rénovation? Il aimerait être équipé comme un pro? Offrez-lui une carte-cadeau chez Rona et laissez-le choisir parmi les meilleurs outils et produits de rénovation. Achetez-la dans le confort de votre salon et recevez-la directement dans votre boite aux lettres!

En achetant vos cadeaux de fête des Pères en ligne, vous éviterez le tracas du magasinage de dernière minute et les foules en boutique. Un bon deal pour tout le monde!