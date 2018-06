LIPPENS née LANGEVIN

Madeleine



Au Pavillon Poissant de Notre-Dame-de-la-Merci à Montréal, le 31 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Madeleine Langevin, pianiste, cantatrice et pharmacienne. Elle était l'ex-épouse de feu Léandre Lippens.Elle laisse dans le deuil ses enfants Léandre Jr (Jocelyne Binette), Brigitte, Marie-Odile et Frédéric, ses petits-enfants Pénélope, Laurence, Julie (Marie Pelletier), Catherine (Roger Charette) et Sophie (David Ravary), ses arrière-petits-enfants Sabrine, Loïk, Yohan, Victoria, Alexandre, tous les descendants de l'union de feu Madeleine Ebbé Lavigne et feu Léandre Lippens Sr, ainsi que tous ses ami(e)s de la résidence Le Renoir, notamment le petit Marcel.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juin 2018 de 13h à 17h et de 19h à 21h, le lundi 11 juin dès 9h au:3495, DAGENAIS OUESTFABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Une homélie ainsi que de la musique auront lieu au complexe funéraire lundi à 10h, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Jérôme.