FABRE, Claire (née Frappier)



10 août 1928 - 3 juin 2018À Laval, le 3 juin 2018, est décédée, à l'âge de 89 ans, Claire Frappier, épouse de feu Lucien Fabre.Elle laisse dans le deuil, ses enfants, François (Suzanne), Bernard (Danielle) et Lucie (Christian), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses deux soeurs, Marthe et Gisèle ainsi que ses neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexele dimanche 10 juin de 13h à 16h, suivi d'une célébration à 16h.