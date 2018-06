DORION, Gérald



À Laval, le 4 juin 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Gérald Dorion, époux de Mme Laurence Grandchamp.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Eric (Linda) et David, ses petits-fils Victor, Edouard, Jérôme et Emile, ses soeurs Elaine et Claire, son frère Daniel, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 10 juin 2018 de 10h à 12h45 à la:Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 12h45 en la chapelle de la résidence funéraire.Un merci particulier au personnel des soins palliatifs du CLSC Thérèse de Blainville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.