À l’écoute: le passé et le présent de U2

Dans leur tournée eXPERIENCE & iNNOCENCE, la bande à Bono a choisi de miser principalement sur les pièces de ses deux plus récents albums, Songs of Experience et Songs of Innocence, des opus de bon calibre, mais qui n’arrivent pas à la cheville de la production du groupe des années 1980 et 1990.

Mais aucune trace des hits intemporels de l’album The Joshua Tree. Pas de With or Without You, pas de I Still Haven’t Found What I’m Looking For, ni de Where the Streets Have No Name.