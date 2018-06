Birkens



de Montréal et accordéonisteC'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons qu'Harold Birkens est décédé le 4 juin dernier, entouré de sa famille aimante, à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île.Harry était très connu dans la communauté musicale montréalaise pour son talent de musicien spécialisé en accordéon. Au cours de sa carrière qui a duré plus de 60 ans, Harry a joué à la radio (CKVL-Vive la Vie), à la télévision (Ranch de Willy) et a accompagné feu Fernand Gignac sur son grand succès "".Plusieurs orchestres locaux (Nat Rader, Perry Carmen et Paul Chacra) ont fait affaires avec Harry pour sa polyvalence et sa manière unique de faire le tour de chaque table et d'effectuer les demandes spéciales accompagnées d'une série de musiciens.Son vaste répertoire était si exhaustif et spécialisé qu'il se faisait souvent appeler pour des événements sociaux culturels comme des danses hongroises, autrichiennes et allemandes. Il a également joué pour des diplomates, un premier ministre, un maire, un cardinal ainsi que pour une myriade d'événements sociaux privés.Harry est prédécédé par son épouse, Ruth, son frère, Sasha, et son fils, Ronald. Il laisse dans le deuil, sa fille, Sandra, son fils, Norman, son beau-fils, Pierre, ses belles-filles, Sandra et Patricia. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants bien-aimés, Justin, Jason, James, Kelly-Ann et Jennifer ainsi que ses arrière-petits-enfants, Ian, Montgomery et Jacob.Les visites auront lieu le vendredi 8 juin de 13h à 15h et de 17h à 19h, suivies d'une célébration de la vie d'Harry à 19h, à laLa famille souhaite spécialement remercier l'Hôpital général juif de Montréal, le CLSC de l'Ouest-de-l'Île et la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île.Au lieu de fleurs, un don à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île (265 André-Brunet, Kirkland, Québec H9H 3R4) serait apprécié.