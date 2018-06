Agenda du week-end

Photo courtoisie, John Londono

Jusqu’au 17 juin, dans le Quartier des spectacles et plusieurs salles, on pourra entendre nos musiciens et chanteurs préférés. En fin de semaine, sur les scènes extérieures : Alfa Rococo, Dave Chose, La famille Ouellette, Éric Lapointe, Laetitia Zonzambé, Klô Pelgag, etc. Lundi : Kevin Parent, mercredi : Marjo et Kevin Robitaille. Consultez la programmation, car plusieurs artistes seront présents.