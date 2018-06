D'ALESSIO, Giovanni



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père, Giovanni D'Alessio, survenu le 4 juin 2018. Giovanni est prédécédé par son épouse Anna.Il laisse dans le deuil ses enfants Ottavio (Tina), Chiara (John) et Italia (feu Joe Palombo), ses petits-enfants Alexandra, Diandra, Kayla et Gianni, son frère Mario et de nombreux membres de la famille en Italie.Né le 29 mai 1941 à Sassano, en Italie, Giovanni est arrivé à Montréal en 1959 et a fait sa renommée en tant que fondateur de Gidal Construction. Il fut un homme d'affaires intelligent et compatissant dont la solide éthique de travail perdure. Il avait un amour profond pour sa patrie et chérissait les choses simples de la vie.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juin de 14h à 17h et 19h à 21h, au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Le service aura lieu le lundi 11 juin à 11h en l'église Transfiguration of Our Lord, 11775 rue Filion, Montreal, Qc H4J 1T4.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à l'organisme de bienfaisance de votre choix ou nous vous invitons à faire un don à la mémoire de Giovanni D'Alessio pour The World Wildlife Fund (WWF) ou en téléphonant au 1-800-960-0993.