Comment utiliser l’humour en entrevue ?

Paul Le Bas - 37e AVENUE

En entretien d’embauche, faire preuve d’humour peut vous aider à vous démarquer des autres candidats. C’est malgré tout une option risquée. Comment l’utiliser tout en restant professionnel ?

Savoir s’adapter

Avant tout, il s’agit de jauger l’ambiance et la réceptivité de son interlocuteur, de s’ajuster aux pratiques de l’entreprise. « Il est important de saisir la personnalité du recruteur, conseille Marianne Lemay, directrice culture et marque chez CangarooRH et rédactrice à L’Œil du Recruteur. Après une ou deux tentatives ratées, il faut arrêter. »

Saisir le bon moment

Un trait d’esprit, court et efficace, peut être perçu comme un signe d’intelligence sociale et de répartie. À condition de l’amener subtilement. Être drôle, c’est donc d’abord sentir ce qui l’est face à quelqu’un, dans une situation particulière. C’est savoir ne pas basculer dans la lourdeur ou la familiarité. « Faire des blagues pour faire des blagues, c’est non. L’inspiration doit rester spontanée, affirme Marianne Lemay. Les jokes offensantes et de mauvais goût, sexistes ou racistes, sont évidemment à exclure. »

Ne pas trop en faire

Manier habilement l’humour, c’est être capable de prendre du recul, de rire de soi sans se dévaloriser ni se vanter. Mais les plaisanteries ne doivent pas prendre trop de place dans l’entrevue (même pour un emploi de clown professionnel). Blaguer ne doit pas servir à dissimuler son stress ni à éviter certains sujets. Selon l’experte en recrutement, « les anecdotes doivent être brèves et liées à l’emploi ou aux compétences du candidat. Elles ne dispensent pas de répondre clairement aux questions ».

Savoir réagir à celui des autres

« Sauf dans certains grands groupes aux protocoles plus stricts, l’humour est aujourd’hui fréquent chez les recruteurs, avance Marianne Lemay. C’est une façon indirecte de tester les candidats. » Avoir de l’humour est un signe d’aisance sociale : « un candidat qui ne rit ou ne sourit à aucune blague du recruteur risque fortement que celui-ci se distance », ajoute la spécialiste.