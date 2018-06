Enfin, la Tesla Model 3 arrive au Québec

Après plus de deux ans d’attente, les premiers Québécois à avoir émis un dépôt de 1000$ pour réserver leur Tesla Model 3 sont finalement récompensés.

Tesla a récemment entamé la livraison de la Model 3 au Québec, et certains automobilistes circulent déjà sur nos routes avec leur nouveau bolide, le modèle le plus abordable jamais construit par le constructeur californien.

C’est notamment le cas de Geneviève Michon, qui a été l’une des premières automobilistes de la province à recevoir sa Model 3. «C’est tellement amusant à conduire!», s’exclame-t-elle, rejointe quelques jours après la prise de possession de son nouveau véhicule.

Une adaptation rapide

Comme tous les nouveaux propriétaires de Model 3, Geneviève Michon a eu droit à un petit cours 101 pour se familiariser avec sa nouvelle voiture lors de la prise de possession chez Tesla Montréal.

Après tout, il ne s’agit pas d’une automobile comme les autres. À l’intérieur, toutes les commandes sont centralisées dans un immense écran tactile de 15 pouces. Des sièges chauffants à la climatisation en passant par l’ajustement du volant télescopique, absolument tout passe par cet écran, à l’exception de quelques commandes de base comme les essuie-glaces et les vitres électriques.

«Après 15 minutes, tu es déjà habitué», note Geneviève Michon, qui a trouvé l’adaptation très facile. Seul hic, elle trouve que certaines commandes à la droite de l’écran sont difficilement accessibles pour la personne qui prend place derrière le volant. «J’aurais incliné l’écran vers le conducteur, mais c’est vraiment le seul point négatif que j’ai noté jusqu’à maintenant», poursuit-elle.

Reste que le chemin entre Tesla Montréal et son domicile de Saint-Jean-sur-Richelieu, Geneviève Michon l’a parcouru avec les mains bien serrées sur le volant. «Je regardais les autres voitures et j’appréhendais toutes leurs manœuvres», raconte-t-elle en riant. Heureusement, sa Model 3 est maintenant rentrée au bercail sans égratignure.

La patience est de mise

Ce moment, Geneviève Michon l’attendait depuis le 31 mars 2016. Dans les heures qui ont suivi le dévoilement de la Model 3, la photographe professionnelle s’est empressée de remettre un dépôt de 1000$ à Tesla pour réserver son exemplaire.

Dès lors, elle savait qu’il faudrait prendre son mal en patience. Elon Musk, le PDG de la compagnie, a bien expliqué que la production mettrait plusieurs mois avant de se mettre en branle et que les livraisons allaient commencer avec l’Ouest des États-Unis avant de progressivement se déplacer vers l’Est.

«Il fallait juste être patient, résume simplement Mme Michon, expliquant que le processus est demeuré très simple malgré tout.

Reste que ces longs délais l’ont forcée à revoir ses plans. «J’avais une Jetta que je devais rendre au concessionnaire en décembre dernier. Je croyais bien avoir reçu la Model 3 à ce moment-là», convient Geneviève Michon.

Motivée à se convertir à l’électrique, l’automobiliste s’est tournée vers l’e-Golf, une variante électrifiée de la Volkswagen Golf, en attendant l’arrivée de sa précieuse Tesla. Finalement, il n’aura fallu que cinq mois supplémentaires avant de finalement recevoir l’appel tant attendu de Tesla Montréal. «J’ai mis la e-Golf à vendre et tout s’est fait très rapidement», poursuit-elle.

Des Model 3 à la pelletée

Comme Geneviève Michon, des dizaines de Québécois ont pris possession de leur Model 3 au cours des derniers jours, chez Tesla Montréal.

Selon Bruno Marcoux, très impliqué dans le mouvement d’électrification des transports au Québec, il ne fait pas de doute qu’il va «pleuvoir des Model 3 au Québec» cet été.

«Au final, le Model 3 à lui seul va permettre de faire passer le Québec de 24 422 voitures électriques à 35 000 voitures électriques d’ici la fin de l’année», estime M. Marcoux. Rappelons que l’objectif du gouvernement du Québec est de voir 100 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables circuler sur ses routes d’ici 2020.

Aux États-Unis, Tesla clame déjà que la Model 3 est devenue le meilleur vendeur de sa catégorie, même en la comparant à ses rivales équipées de moteurs à essence.

