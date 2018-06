FERRI, Félix



À Laval, le 5 juin 2018, est décédé à l'âge de 86 ans, monsieur Félix Ferri.Il laisse dans le deuil son épouse Christiane Adam, ses filles Patricia et Isabelle (Mario Morin), ses petites-filles: Gaëlle (Étienne Rouleau-Mailloux) et Sandrine, sa belle-soeur et son beau-frère (Annick et Charles De Felice), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents en France.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 10 juin de 13h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles auront lieu le lundi 11 juin à 11h en l'église St-Sylvain (750 Boul. St-Sylvain Laval), suivies de l'inhumation au cimetière St-Vincent-de-Paul (Laval).Vos marques de sympathie pourront se traduire par un don à sa mémoire à Parkinson Québec.