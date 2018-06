Formule 1: Lance Stroll encouragé par les Olympiens d'ici

Des médaillés olympiques du Québec encouragent Lance Stroll et espèrent que le jeune pilote obtiendra un succès au deuxième Grand Prix du Canada de sa carrière.

Invités dans le cadre du Festival Grand Prix sur Crescent ce jeudi, l’ancienne plongeuse Roseline Filion et le patineur de vitesse Samuel Girard ont discuté avec le « 24 Heures » de la pression que vit Lance Stroll à l’aube de sa course automobile prévue ce week-end.

Énergie canalisée

« Stroll doit tirer avantage du fait qu’il roule à la maison, du fait qu’il est devant les siens, il doit utiliser l’énergie de la foule pour le motiver et aller le plus loin possible. Tant mieux s’il fait un podium, mais dans tous les cas, le pays est déjà super fier de lui », soutient Mme Fillion, qui participe aux festivités de la Formule 1 pour une quatrième année.

Même son de cloche du côté de Samuel Girard, médaillé d’or en patinage de vitesse aux Jeux olympiques d’hiver de 2018.

« S’il est capable de gérer cette pression-là, du fait qu’il est à la maison et devant le public à Montréal, de canaliser une énergie positive en se disant ’’je veux être le meilleur et je veux bien faire’’, sans se rajouter de pression supplémentaire, oui, il a des chances », soutient M. Girard, qui se dit un grand fan de voitures.

La course du Grand Prix du Canada se tiendra ce dimanche 10 juin.