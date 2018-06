G7: voici les slogans que les manifestants entonneront jeudi soir

«Le fumier interdit, Donald aussi. Nos slogans sont pourris, le G7 aussi!»

Un slogan, parmi tant d’autres, qui sera entonné dans les rues de Québec, jeudi soir.

Grâce à notre journaliste Pierre-Paul Biron, nous avons réussi à mettre la main sur l’ensemble de ceux-ci.

Photo Pierre-Paul Biron

Plusieurs centaines de personnes étaient censées se donner rendez-vous au parc des Braves pour une «manifestation populaire et unitaire contre le G7 et pour l’ouverture des frontières». Lorsqu’elle a commencé, on dénombrait environ 150 personnes présentes.