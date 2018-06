[PHOTOS] G7: les dignitaires commencent à débarquer à Bagotville

BAGOTVILLE | Sous un ciel gris et pluvieux, les leaders mondiaux ont commencé à atterrir, jeudi après-midi, à la base militaire de Bagotville où des mesures de sécurité exceptionnelles sont mises en place.

L’avion qui transportait Donald Tusk, président du Conseil européen, et Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a touché terre jeudi vers 14h40. Il s’agit d’un avion d’Air Inuit, puisque les deux leaders avaient d’abord transité par Montréal. Pas moins de 15 véhicules officiels et de la GRC sont apparus sur le tarmac, quelques secondes après l’atterrissage pour entourer l’appareil.

PHOTO ANNIE T. ROUSSEL

Les deux dignitaires ont été notamment accueillis par le ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos, et par la mairesse de Saguenay, Josée Néron. MM. Tusk et Juncker se sont ensuite engouffrés dans des hélicoptères militaires Chinook qui les transporter vers à la Malbaie.

Quelques minutes plus tard, vers 15h05, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui se trouvait dans la région de Saguenay, est monté à abord d’un avion Challenger, à partir de Bagotville, pour se rendre vraisemblablement dans Charlevoix.

PHOTO ANNIE T. ROUSSEL

La première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, doit arriver à 17h45. Elle sera suivie du premier ministre japonais Shinzo Abe, à 21h05, et du premier ministre italien Giuseppe Conte à 21h45.

L’arrivée de la chancelière allemande Angela Merkel et du président américain Donald Trump est prévue pour vendredi matin. Le président français Emmanuel Macron se trouve déjà au Canada. Tous les horaires sont sujets à changement.

PHOTO ANNIE T. ROUSSEL

Mesures de sécurité draconiennes

Les mesures de sécurité à la base militaire de Bagotville sont draconiennes. Tous ceux qui y entrent doivent montrer patte blanche et se soumettre à une fouille qui ressemble à celle des aéroports. En plus, les journalistes doivent montrer leur accréditation et leurs badges supplémentaires de sécurité à chaque mouvement. Impossible par exemple d’aller sur le tarmac de l’aéroport de la base militaire sans être accompagné par des agents officiels qui chapeautent les opérations. Des membres des Forces armées et de la police de Saguenay sont également sur place.

Depuis le début de l’après-midi, des hélicoptères Chinook et des avions militaires F18 sillonnent le ciel de Bagotville dans un bal incessant et bruyant de décollages et d’atterrissages.