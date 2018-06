Homard décortiqué pour les députés: les pratiques seront revues, disent les libéraux

La tradition de servir des repas gastronomiques et du vin lors des réunions de travail du Bureau de l’Assemblée nationale (BAN) sera «revue», après la diffusion d’un reportage du Journal.

«Je souhaite fortement que les pratiques soient revues», a affirmé la whip du Parti libéral Nicole Ménard jeudi à l’entrée du caucus de son parti. Le Journal rapportait en matinée que les membres du BAN, chargés d’établir les règles administratives de l’Assemblée, ont consommé du vin à chacune des rencontres de travail depuis 2014.

Ils ont aussi mangé des repas qui peuvent être coûteux, en général entre 50 et 110 $ par personne, pour des factures d’environ 1500 $ par rencontre, mais qui peuvent atteindre 2700 $, lors des goûtés de homard décortiqué.

Le libéral Michel Matte, qui participe à ses réunions, a convenu qu’il devrait y avoir des «correctifs». «C’est des produits des taxes de la communauté, je pense qu’il faut toujours faire en sorte d’être raisonnable. L’historique c’était ça qui se produisait, mais je pense qu’il devrait y avoir des correctifs», a-t-il ajouté.

Au matin, les députés du Parti québécois ont joué aux fantômes et n’ont pas souhaité commenter la nouvelle. Sur Twitter, le whip péquiste Sylvain Gaudreault a indiqué par la suite qu’il est «d’accord avec Mme Ménard» et que le PQ «a proposé quatre grands chantiers pour accroître la transparence à l’Assemblée».

À la CAQ, on se fait beaucoup plus incisif. «J’ai toujours eu un malaise par rapport au vin. Moi c’est un principe: dans les réunions de travail je ne prends pas de vin. Par rapport au homard, si on veut donner confiance à la population, il faudrait peut-être être plus modeste sur le choix des menus», a indiqué le whip caquiste Donald Martel.

M. Martel a parfois l’impression de parler à un mur lorsqu’il aborde le sujet de la transparence lors des réunions du BAN. «Traditionnellement, il y avait deux partis. Il y avait beaucoup de complicité. Quand je dis qu’on devrait évaluer les missions, faire des commissions parlementaires sur les missions, c’est difficile d’être écouté», a-t-il déploré.

Le co-chef de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois est dans le même ton. «Ça alimente le cynisme et l’idée selon laquelle les députés de l’Assemblée nationale, entre nous, on se fait la belle vie et on se flatte la bedaine. Ça alimente cette perception, cette image, cette caricature de la classe politique. Le remède c’est la transparence», a-t-il lancé.

Il ne s’insurge pas que l’Assemblée nationale offre de l’alcool lors de remises de médailles ou de cinq à sept festif pour saluer le départ de députés. «Mais en 2018, dans une réunion de travail, ce n’est pas normal que l’État paye pour de l’alcool. Cette ligne est facile à tracer», a-t-il lancé.

«Imaginez-vous la réaction du PLQ et de la CAQ si on apprenait que dans la fonction publique on paye du vin dans les réunions de travail», a ajouté le député.

M. Chagnon, je suis ici depuis un an, je ne le connais pas, je ne veux pas attaquer son caractère et son éthique personnelle. Mais ces dépenses là n’ont plus leur place en 2018.

S’il souhait quitter sur ne bonne note, ouvrir les portes du BAN, ça serait une bonne façon de passer le témoin.