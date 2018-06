Francos: hommage à «La Renarde»

C’est le 1er octobre 1998 que la grande chanteuse québécoise Pauline­­­ Julien nous quittait. Vingt ans plus tard, les Francos lui rendent hommage avec un spectacle collectif féminin imaginé et mise en scène par Ines Talbi. Le Journal a demandé à certaines artistes du spectacle ce que « La Renarde » représentait pour elles.

« Pauline Julien représente beaucoup de choses pour moi, dit Ines Talbi. Elle m’inspire depuis longtemps. Comme femme, comme artiste, comme citoyenne. Je me suis reconnue dans son travail et sa fougue. [...] Elle est devenue un personnage principal autour de mes questionnements sur mon identité et mes racines. C’est difficile d’expliquer parfaitement mon attachement à Pauline Julien ou au Québec des années 1968 à 1980. Ce n’est pas précis. C’est intrinsèque. »

Pour Louise Latraverse, Pauline Julien était une grande amie grâce à qui elle avait acheté sa maison du carré Saint-Louis, à Montréal, en 1972. « On a tout vécu ensemble », dit-elle. Elle se souvient que sa maison était toujours pleine de nombreux artistes, dont Pauline Julien, mais aussi Raymond Lévesque, Gaston Miron et Réjean Ducharme.

Les comédiennes Émilie Bibeau et Isabelle Blais prendront aussi part au spectacle. La première indique avoir vraiment découvert Pauline Julien dans le livre La Renarde et le Mal Peigné, qui est une correspondance entre elle et Gérald Godin.

« C’est une écriture extraordinaire où l’on découvre une femme d’une grande sensibilité, une artiste engagée qui se questionne sur son monde, mais aussi sur son rôle de femme, autant dans l’intime qu’en société, dit Émilie. Elle est vraiment très inspirante et c’est un immense honneur de pouvoir lui rendre hommage. »

Voix vibrante et puissante

De son côté, Isabelle Blais indique que Pauline Julien représente pour elle « la femme fougueuse et fragile avec cette voix vibrante et puissante qui ne cesse de déclamer son amour pour la langue française et le Québec. »

Enfin, la slameuse Queen Ka voit Pauline Julien comme « une grande artiste qui mérite qu’on ne l’oublie pas de l’Histoire. » « Pauline a chanté, a vibré ce Québec à une époque charnière, dit-elle. Elle a été impliquée dans la politique et elle l’a aussi fait à sa manière, comme artiste. Elle a été une interprète très importante pour plusieurs paroliers du Québec et de la France. Elle était exceptionnelle sur scène. Une grande interprète qui a défriché le chemin pour les autres. Une grande femme, pleine de charme et de courage. »