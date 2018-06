International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu: Simple Plan, Marc Dupré et Isabelle Boulay sur scène

Le festival le plus familial de l’été, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu sera de retour du 11 au 19 août, pour sa 35e édition qui sera de nouveau très éclectique, histoire de ratisser large. Parmi les gros noms, soulignons d’emblée Simple Plan, Isabelle Boulay, Tom Cochrane, Marc Dupré, Éric Lapointe et Patrice Michaud.

Les organisateurs ont dévoilé la programmation jeudi à Montréal, où les médias ont pu s’entretenir avec quelques-unes des têtes d’affiche.

À tous ces artistes s’ajoutent de fiers interprètes comme Alfa Rococo, Émile Bilodeau, Kaïn, Hubert Lenoir, Loud, Andréanne A. Malette, Michaël, Kevin Parent, Yann Perreau, Les Trois Accords.

Isabelle Boulay, qui aime plusieurs sons semblables ou éloignés du sien, va s’entourer d’artistes de la nouvelle génération pour concocter un spectacle taillé sur mesure pour Saint-Jean-sur-Richelieu. La grande interprète et ancienne coach à «La Voix» veut se faire plaisir, mais il n’est pas question, pour l’heure, de dévoiler l’identité de ses invités.

«Les artistes qui vont m’entourer sont des gens qui m’ont interpelée, pas nécessairement des gens qui font le même genre de musique que moi. Je veux leur donner de l’espace et les mettre en valeur», a-t-elle raconté à l’Agence QMI.

Isabelle Boulay consomme beaucoup de musique et apprécie plusieurs styles, «quand c’est bien fait».

«Pour ce spectacle que je crée spécialement pour le festival, je vais piger dans mon répertoire, je vais m’inspirer de mon spectacle fait sur les Plaines l’an dernier, je vais aussi faire des interprétations avec les artistes invités», a confié Isabelle Boulay.

Le nouveau venu Loud, qui se fait un nom de plus en plus ici comme dans l’Hexagone, veut profiter du festival pour conquérir de nouveaux admirateurs. «Chaque fois qu’on fait de grosses scènes comme pour ce festival, on essaie de faire des trucs de plus grosse ampleur, d’avoir des surprises et j’aurai de nouvelles chansons», a-t-il indiqué.

Cœur de Pirate pourrait aussi être une surprise de taille, Loud et elle ayant interprété la pièce «Dans la nuit» sur le plus récent opus de la chanteuse. «Si elle lit cette entrevue, j’espère qu’elle va comprendre le message: j’ai hâte de chanter la pièce sur scène», a-t-il dit directement à Cœur de Pirate.

Andréanne A. Malette aura l’honneur d’ouvrir le festival avant Simple Plan le 11 août. «Je vais faire mes chansons qui bougent le plus et des reprises, et ce qui est drôle, c’est que j’ai déjà fait la première partie de Simple Plan en 2006, mais là ne suis plus la même fille». Va-t-elle faire un duo ou chanter avec le groupe qui la suivra sur les planches? «Bonne question, je connais super bien Jeff, je vais lui envoyer un texto», a-t-elle dit en riant.

En plus des montgolfières et des rendez-vous musicaux, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont Anouk Meunier est la porte-parole pour une quatrième année, propose des spectacles d’humour – Philippe Bond, Les Grandes Crues et Alex Roy – ainsi que des créations pour les tout-petits ainsi que des spectacles livrés par des artistes émergents.