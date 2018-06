Je préfère m’éloigner des hommes à pilosité abondante

Je respecte votre avis en ce qui concerne les hommes qui se promènent en public avec une barbe de trois jours, mais je n’aime pas ça personnellement. Pour me séduire, parlez-moi d’un homme frais rasé et aux cheveux frais coupés. Et permettez-moi aussi de vous décrire ici ce qui me plaît encore plus et qu’il me fut donné de voir à l’une des émissions de « Du talent à revendre » présentée l’hiver dernier.

Nous avons eu droit à une chorégraphie avec chanson montée par de vrais soldats en uniformes, cheveux courts et bien rasés. De plus ils étaient grands et minces, entraînés, et ils avaient tous une belle carrure. Autant les juges, que le public et que moi-même, avons apprécié. Non seulement leur uniforme jouait dans l’effet qu’ils produisaient, mais l’air en santé et dynamique qu’ils arboraient, a ravi tout le monde.

Anonyme

C’est une évidence que la beauté plastique, qui plus est quand elle vêtue d’un uniforme, des études faites là-dessus le prouvent, a de quoi séduire tout le monde. Mais je vous souligne que pour certaines jeunes femmes d’aujourd’hui, une barbe de trois jours tient lieu d’uniforme Autre temps autres mœurs!