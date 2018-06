Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre : Interstellar Elder

Ce spectacle inusité mise sur un style de comédie très physique, presque clownesque, et des marionnettes pour raconter l’histoire d’une grand-mère astronaute devant sauver ce qui reste de l’humanité en protégeant seule un cargo d’humains cryogénisés. Cette production plutôt absurde d’Ingrid Hansen, Kathleen Greenfield, Britt Small, Mike Petersen et Emma Zabloski en fera rire plus d’un. La pièce sera présentée à Montréal jusqu’au 16 juin prochain dans le cadre du Festival Fringe de Montréal. *Ce soir à 18h au Théâtre La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Je sors

Musique : Grande finale Aria

Six chanteurs lyriques de talent s’affronteront ce soir dans le cadre de la finale du volet Aria du Concours musical international de Montréal (CMIM). Les Canadiens Emily D’Angelo et Andrew Haji devront se mesurer à des finalistes venus de Corée du Sud, des États-Unis et de Russie dans ce concert de musique et chant classiques qui marque la fin du CMIM. *Ce soir à 19h30 à la Maison symphonique de Montréal, 1600 rue Saint-Urbain

Musique : Flight Facilities

Le duo de musiciens Flight Facilities est de passage à Montréal ce soir au plus grand plaisir des amateurs de musique électronique de la métropole. La formation a sorti deux nouvelles pièces dans les derniers mois, dont la chanson All Your Love réalisée en collaboration avec Dustin Tebbutt. Le groupe canadien Humans sera aussi du concert. *Ce soir à 20h au Théâtre Corona, 2490 rue Notre-Dame Ouest

Musique : Kutsi Merki et Marsö

Le chansonnier francophone Marsö et le groupe de musique de danse bulgare Kutsi Merki se réunissent pour une toute première fois pour un concert au Quai des Brumes ce soir. L’artiste présentera un spectacle basé sur son EP intitulé L’Errance, tandis que la formation montréalaise de musique de danse folklorique jouera des pièces de leur plus récent album, Dobrostan, sorti en avril dernier. *Ce soir à 22h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Cinéma : Western

Ce film de la cinéaste allemande Valeska Grisebach raconte l’histoire d’un groupe de travailleurs de la construction qui se retrouve à œuvrer sur un projet situé dans une zone plutôt isolé de Bulgarie. Cet isolement affectera les hommes d’étranges façons et rendra la situation plus tendue qu’elle n’aurait dû l’être. Le film a notamment été présenté au Festival de Cannes en 2017. *Ce soir à 19h au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Musique : Belshazzar

Le groupe Belshazzar sautera sur scène ce soir pour lancer officiellement leur tout premier EP éponyme sorti la semaine dernière. L’opus de huit pièces mélange habilement instrumentation pop et jazz de Julien Beaulieu et Alexandre Crépeau à l’agréable voix de Véronique Baltazar. Le trio a triomphé en 2017 au concours musical Ma première Place des Arts. *Ce soir à 19h30 au O Patro Vys, 356 avenue du Mont-Royal Est

Je reste

Livre : Histoires à dormir dehors de Jonathan B. Roy

Dans ce livre, l’auteur Jonathan B. Roy parle de son audacieux voyage en vélo de 18 000 km effectués dans 27 pays et revient sur les nombreux petits moments qui ont fait de ce périple une expérience inoubliable pour l’aventurier. Du Cambodge au Kirghizistan, en passant par la Géorgie et la Birmanie, ce récit vous donnera fort probablement envie de sortir de la maison et découvrir le monde. *Sorti en librairie le 21 mai

Série : Unbreakable Kimmy Schmidt saison 4

L’aventure new-yorkaise de l’énergique et terriblement naïve Kimmy Schmidt continue avec une quatrième saison. L’excentrique jeune femme qui a passé la majorité de sa vie enfermée dans un bunker par le chef d’une petite secte a maintenant un nouvel emploi et de nouveaux buts dans la vie, mais toujours le même groupe d’amis névrosés l’aidant à naviguer dans sa nouvelle vie dans la Grosse Pomme. *Sorti sur Netflix le 30 mai

Album : En cas de tempête, ce jardin sera fermé de Cœur de Pirate

L’artiste pop Cœur de Pirate est de retour avec ce nouvel album sorti près de trois ans après la sortie de Roses, son précédent opus. Pour ce disque, la chanteuse et compositrice a notamment collaboré avec le rappeur Loud pour la pièce Dans la nuit. Suite à une courte tournée européenne cet été, l’artiste québécoise sera en spectacle à Montréal le 6 septembre prochain. *Sorti le 1er juin